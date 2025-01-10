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Сколько будет стоить газ для Европы в 2025 году

Подорожание топлива будет усиливаться из-за блокировки Киевом транзита через Украину
Василий Милькин
JOSEP LAGO / AFP
JOSEP LAGO / AFP

Средняя цена на газ в ЕС в начале января 2025 г. остается на уровне $500 за 1000 куб. м, что в 1,5 раза больше, чем в начале января прошлого года, свидетельствуют данные биржи ICE. С начала января этого года котировки колебались в диапазоне $480–540 за 1000 куб. м. 9 января февральские фьючерсы на газ на наиболее ликвидном европейском хабе TTF в Нидерландах торговались по $468–485 за 1000 куб. м. 9 января 2024 г. котировки составляли $344–362 за 1000 куб. м.

«Ведомости» опросили аналитиков о перспективах цен на газ в Европе в течение 2025 г. На динамику котировок влияет ряд факторов: погода зимой, объемы отбора из подземных хранилищ газа (ПХГ), импорт сжиженного газа (СПГ), а также остановка с 1 января 2025 г. транзита российского топлива через Украину, отмечают эксперты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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