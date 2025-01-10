Сколько будет стоить газ для Европы в 2025 году

Средняя цена на газ в ЕС в начале января 2025 г. остается на уровне $500 за 1000 куб. м, что в 1,5 раза больше, чем в начале января прошлого года, свидетельствуют данные биржи ICE. С начала января этого года котировки колебались в диапазоне $480–540 за 1000 куб. м. 9 января февральские фьючерсы на газ на наиболее ликвидном европейском хабе TTF в Нидерландах торговались по $468–485 за 1000 куб. м. 9 января 2024 г. котировки составляли $344–362 за 1000 куб. м.