Агрокомплекс семьи экс-министра Ткачева официально вышел в ДНР

Агрокомплекс семьи экс-министра Ткачева официально вышел в ДНРХолдинг получил контроль над местным производителем пшеницы и подсолнечника
ООО «ТД Агрокомплекс», принадлежащее Агрокомплексу им. Н. И. Ткачева, в ноябре 2024 г. стало единственным владельцем компании «Сельком», зарегистрированной в Донецкой народной республике (ДНР), следует из данных ЕГРЮЛа. Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева принадлежит семье Александра Ткачева, министра сельского хозяйства России в 2015–2018 гг. и губернатора Краснодарского края в 2001–2015 гг.
«Сельком» специализируется на производстве зерновых и зернобобовых культур. В 2023 г. выручка компании по РСБУ составила 200,6 млн руб., чистая прибыль – 30,6 млн руб., следует из «СПАРК-Интерфакса». Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров оценивает стоимость бизнеса «Селькома» в 100–120 млн руб.
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