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Агрокомплекс семьи экс-министра Ткачева официально вышел в ДНР

Холдинг получил контроль над местным производителем пшеницы и подсолнечника
Денис Кузнецов
Анастасия Ковалева
В новых регионах Агрокомплексу им. Н.&nbsp;И. Ткачева могут принадлежать активы не только «Селькома»
В новых регионах Агрокомплексу им. Н. И. Ткачева могут принадлежать активы не только «Селькома» / Алексей Орлов / Ведомости

ООО «ТД Агрокомплекс», принадлежащее Агрокомплексу им. Н. И. Ткачева, в ноябре 2024 г. стало единственным владельцем компании «Сельком», зарегистрированной в Донецкой народной республике (ДНР), следует из данных ЕГРЮЛа. Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева принадлежит семье Александра Ткачева, министра сельского хозяйства России в 2015–2018 гг. и губернатора Краснодарского края в 2001–2015 гг.

«Сельком» специализируется на производстве зерновых и зернобобовых культур. В 2023 г. выручка компании по РСБУ составила 200,6 млн руб., чистая прибыль – 30,6 млн руб., следует из «СПАРК-Интерфакса». Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров оценивает стоимость бизнеса «Селькома» в 100–120 млн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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