Агрокомплекс семьи экс-министра Ткачева официально вышел в ДНР

ООО «ТД Агрокомплекс», принадлежащее Агрокомплексу им. Н. И. Ткачева, в ноябре 2024 г. стало единственным владельцем компании «Сельком», зарегистрированной в Донецкой народной республике (ДНР), следует из данных ЕГРЮЛа. Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева принадлежит семье Александра Ткачева, министра сельского хозяйства России в 2015–2018 гг. и губернатора Краснодарского края в 2001–2015 гг.