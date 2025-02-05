«Росморпорт» заказал себе шесть самоходных шаланд за 6,6 млрд рублей

Начальная цена контракта составила почти 6,6 млрд руб., такую же цену предложил и принадлежащий тому же «Росморпорту» Онежский ССЗ. Заявка этой верфи стала единственной, и комиссия сочла это предложение соответствующим всем требованиям. Основным условием было наличие опыта строительства не менее одного судна водоизмещением от 1000 т и не менее одной грунтоотвозной самоходной саморазгружающейся баржи. В 2020 г. «Росморпорт» принял две самоходные грунтоотвозные шаланды «Морская» и «Смела», построенные на Онежском ССЗ.