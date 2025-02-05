«Росморпорт» заказал себе шесть самоходных шаланд за 6,6 млрд рублей

«Росморпорт» заказал себе шесть самоходных шаланд за 6,6 млрд рублейЭто один из самых крупных контрактов на суда такого типа
Онежский судостроительно-судоремонтный завод (Онежский ССЗ) выиграл конкурс на проектирование и строительство шести шаланд для ФГУП «Росморпорт» (подконтролен Минтрансу России), указано в материалах Единой информационной системы в сфере закупок. Организация заказала эти суда для нужд Азово-Черноморского бассейнового филиала. Заявки на участие принимались до 19 декабря 2024 г., а итоги подведены уже в январе 2025 г.
Начальная цена контракта составила почти 6,6 млрд руб., такую же цену предложил и принадлежащий тому же «Росморпорту» Онежский ССЗ. Заявка этой верфи стала единственной, и комиссия сочла это предложение соответствующим всем требованиям. Основным условием было наличие опыта строительства не менее одного судна водоизмещением от 1000 т и не менее одной грунтоотвозной самоходной саморазгружающейся баржи. В 2020 г. «Росморпорт» принял две самоходные грунтоотвозные шаланды «Морская» и «Смела», построенные на Онежском ССЗ.
В «Росморпорте» и Онежском ССЗ не ответили на запросы «Ведомостей».
Ранее Онежский ССЗ также получал контракты на строительство двух вспомогательных ледоколов мощностью до 14 МВт ледового класса Icebreaker7 на 18,5 млрд руб., трех буксиров ледового класса Arc4 (2,8 млрд руб.), научно-исследовательского судна «Викентий Зайцев» проекта ТСК.550 (489 млн руб.), на капитальный ремонт научно-исследовательского судна «Эколог» на 8,5 млн руб., на строительство трех краболовных судов (по 1,6 млрд руб. каждый). Последние два контракта были расторгнуты, о переносе заказа краболовов на другую верфь «Ведомости» рассказывали в январе 2024 г.
Выручка Онежского ССЗ за 2023 г. по РСБУ составила 2,7 млрд руб., убыток – 344,5 млн руб. На заводе с 2022 г. стоят первую в России цифровую верфь для создания современных судов площадью 26 000 кв. м. В мае прошлого года стало известно, что правительство выделило 2 млрд руб. на модернизацию верфи.
Согласно техзаданию, Онежскому ССЗ нужно построить шесть самоходных, двухвинтовых, однопалубных грунтоотвозных шаланд с раскрывающимися корпусами, грунтовым трюмом в средней части корпуса объемом не менее 600 куб. м. Шаланды предназначены для транспортировки грунта от земснарядов к местам выгрузки при производстве дноуглубительных работ, а также для работы в морской прибрежной зоне при силе ветра и волнении моря до трех баллов.
Срок поставки первого судна – до 1 декабря 2026 г., второго – 1 мая 2027 г., третьего – 1 сентября 2027 г. и еще трех судов – 25 декабря 2027 г. Место передачи судов заказчику – морской порт Темрюк на северном берегу Таманского полуострова в Азовском море. К Азово-Черноморскому бассейновому филиалу относятся, кроме Темрюка, еще восемь морских портов в Краснодарском крае (Анапа, Геленджик, Ейск, Кавказ, Новороссийск, Сочи, Тамань и Туапсе).
Сумма контракта – почти 1,1 млрд руб. на одно судно – стала рекордной для заказа этого типа шаланд, свидетельствуют данные портала госзакупок. Например, в декабре 2024 г. «Росморпорт» проводил конкурс на поставку двух шаланд для Дальневосточного бассейнового филиала за 622,5 млн руб., но конкурс не состоялся.
Это действительно рекордный показатель с точки зрения стоимости такого рода судов, считает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. «Понятно, что в текущей ситуации мы видим достаточно существенное подорожание, связанное с набором объективных факторов – ростом стоимости материально-сырьевых ресурсов, расходов на заработную плату, стоимости денежных средств, тарифов естественных монополий и т. д., – напоминает эксперт. – Контракт на 6,6 млрд руб. – это один из весьма крупных контрактов, заключенных в этом году в целом».
Сроки, в которые контракт должен быть выполнен, весьма сжатые, считает Бурмистров. «Но в целом они выглядят выполнимыми, хотя есть высокая вероятность, что контракт все-таки будет выполнен в первой половине 2028 г.», – добавляет эксперт.
Грузооборот Азово-Черноморского бассейна за 9 месяцев 2024 г. сократился год к году на 7,5% до 209,4 млн т, в первые три квартала 2023 г. здесь перевалили 226,5 млн т, свидетельствуют данные Ассоциации морских торговых портов. На бассейн приходится 31,4% всего грузооборота российских портов.