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Российские угольщики в январе увеличили вдвое отгрузки в Турцию

Но позитивный тренд может оказаться непродолжительным
Василий Милькин
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Экспорт угля из России в Турцию в январе 2025 г. в натуральном выражении вырос в 2 раза к тому же месяцу прошлого года и составил 2,4 млн т. Об этом свидетельствуют данные ценового агентства «Центр ценовых индексов» (ЦЦИ), с которыми ознакомились «Ведомости». Благодаря увеличению поставок в Турцию общий объем угольного экспорта также оказался в плюсе впервые с сентября 2023 г., составив 16,1 млн т (+5%).

В обзоре ЦЦИ отмечается, что поставки из России на турецкий рынок начали расти за счет восстановления экспорта через порты Азово-Черноморского бассейна. Через них было перевалено 2,8 млн т – на 68% больше, чем за январь 2023 г. В январе экспорт российского угля в Турцию стал максимальным в месячном выражении с 2022 г., отметили в агентстве.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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