Российские угольщики в январе увеличили вдвое отгрузки в Турцию

В обзоре ЦЦИ отмечается, что поставки из России на турецкий рынок начали расти за счет восстановления экспорта через порты Азово-Черноморского бассейна. Через них было перевалено 2,8 млн т – на 68% больше, чем за январь 2023 г. В январе экспорт российского угля в Турцию стал максимальным в месячном выражении с 2022 г., отметили в агентстве.