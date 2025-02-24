Российские угольщики в январе увеличили вдвое отгрузки в Турцию

Российские угольщики в январе увеличили вдвое отгрузки в ТурциюНо позитивный тренд может оказаться непродолжительным
Экспорт угля из России в Турцию в январе 2025 г. в натуральном выражении вырос в 2 раза к тому же месяцу прошлого года и составил 2,4 млн т. Об этом свидетельствуют данные ценового агентства «Центр ценовых индексов» (ЦЦИ), с которыми ознакомились «Ведомости». Благодаря увеличению поставок в Турцию общий объем угольного экспорта также оказался в плюсе впервые с сентября 2023 г., составив 16,1 млн т (+5%).
В обзоре ЦЦИ отмечается, что поставки из России на турецкий рынок начали расти за счет восстановления экспорта через порты Азово-Черноморского бассейна. Через них было перевалено 2,8 млн т – на 68% больше, чем за январь 2023 г. В январе экспорт российского угля в Турцию стал максимальным в месячном выражении с 2022 г., отметили в агентстве.
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