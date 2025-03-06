ЕЭК начала новое расследование против китайских электродов

Графитированные электроды используют в металлургии для выплавки стали в электродуговых печах. ЕЭК начала антидемпинговое расследование против китайского импорта после жалобы компании «Эл 6» (42,2% – у «Реновы» Виктора Вексельберга). Это единственный производитель данной продукции на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС; входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения). В материалах говорится, что в 2023–2024 гг. китайские электроды поставлялась в страны ЕАЭС по ценам ниже внутреннего рынка КНР, а демпинговая маржа (разница между нормальной внутренней ценой в экспортирующей стране и экспортной) достигла 28,6%.