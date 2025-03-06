ЕЭК начала новое расследование против китайских электродов

ЕЭК начала новое расследование против китайских электродовНа территории ЕАЭС лишь одно предприятие производит такую продукцию
Департамент защиты внутреннего рынка Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) 28 февраля начал антидемпинговое расследование в отношении графитированных электродов из Китая. Об этом говорится в сообщении ЕЭК.
Графитированные электроды используют в металлургии для выплавки стали в электродуговых печах. ЕЭК начала антидемпинговое расследование против китайского импорта после жалобы компании «Эл 6» (42,2% – у «Реновы» Виктора Вексельберга). Это единственный производитель данной продукции на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС; входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения). В материалах говорится, что в 2023–2024 гг. китайские электроды поставлялась в страны ЕАЭС по ценам ниже внутреннего рынка КНР, а демпинговая маржа (разница между нормальной внутренней ценой в экспортирующей стране и экспортной) достигла 28,6%.