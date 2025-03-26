В ЕЭК объяснили механизм беспошлинного ввоза ювелирных изделий из ОАЭ

В ЕЭК объяснили механизм беспошлинного ввоза ювелирных изделий из ОАЭНо участники отрасли сомневаются в его эффективности и указывают на риски контрафакта
Вопрос о последствиях обнуления пошлин на ввоз ювелирной продукции из ОАЭ обсуждался на совещании в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК; наднациональный регулирующий орган Евразийского экономического союза) 25 марта, сообщил «Ведомостям» министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.
«Мы объяснили коллегам, что в соглашении четко обозначены критерии, по которым будет определяться происхождение продукции, претендующей на получение тарифных преференций, – пояснил он. – Собранные воедино каркас (каст) и камень, завезенные извне, не смогут считаться продукцией, изготовленной в ОАЭ. Производственные операции, включая литье металла, должны проводиться внутри страны».
Речь идет о готовящемся соглашении о создании зоны свободной торговли между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС; входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия) и ОАЭ. Оно предусматривает беспошлинную торговлю широкой номенклатурой товаров, включая драгметаллы и ювелирные изделия.
Пошлины на ювелирные изделия из золота и серебра, которые ввозят из ОАЭ в ЕАЭС, в первый год действия соглашения предполагается снизить с действующих 10% до нуля. При этом пошлины на ювелирные изделия из золота и платины, поставляемые в ОАЭ из стран ЕАЭС, будут обнуляться постепенно в течение семи лет (сейчас они составляют 5%). Пошлина на ввоз в Эмираты ювелирных изделий из серебра сохранится на прежнем уровне (5%). Не изменится также и ставка в 10% на ввоз в РФ необходимого для отечественной ювелирной промышленности сырья – драгоценных и полудрагоценных камней.
В начале этого года участники российского ювелирного рынка выступили за исключение своей продукции из соглашения о зоне свободной торговли с ОАЭ («Ведомости» писали об этом 18 февраля 2025 г.). Они опасаются, что беспошлинный доступ на российский рынок после вступления соглашения в силу получат игроки из Китая, Индии и Индонезии, лишь условно локализовав производство товаров в ОАЭ.
В ЕЭК настаивают, что глубина локализации строго проверяется и находится под контролем регуляторов ОАЭ. Слепнев отметил, что она будет подтверждаться сертификатом происхождения. «Если будут выявлены случаи недостоверной сертификации, такие сертификаты не будут приниматься нашими таможенными органами и, как следствие, преференции применяться не будут», – пояснил он «Ведомостям».
Реакция рынка
Но гендиректор Ассоциации ювелиров (входят «Алроса», Sokolov, «Адамас» и др.) Вадим Серов подчеркивает, что эффективность подтверждения подлинности изделия с помощью сертификатов «мягко говоря, вызывает сомнения». «Бумага с синей печатью», по его мнению, не может служить доказательством глубины производства (локализации) изделия в стране. Тогда как российская госинформсистема в сфере контроля за оборотом драгметаллов, драгоценных камней и изделий из них (ГИИС ДМДК) позволяет реально проследить весь путь изделия – от изготовителя до прилавка, обращает внимание он. Обнуление пошлин на поставки ювелирных изделий из ОАЭ, опасается он, легализует схему ввоза в РФ изделий неизвестного происхождения.
Инициатива по обнулению ввозных пошлин угрожает конкурентоспособности российских производителей, соглашается гендиректор Sokolov Николай Поляков. Он добавляет, что таким образом создаются риски транзита через ОАЭ дешевой продукции низкого качества – например, из Индии, Армении, Китая. По словам Полякова, отрасль «единогласно и при поддержке Минфина» выступает против отмены пошлин. В Минфине на момент публикации на запрос «Ведомостей» не ответили.
За последние три года товарооборот между ОАЭ и РФ вырос с $3,5 млрд до $10 млрд, говорил в феврале государственный министр ОАЭ по вопросам внешней торговли Тани бен Ахмед аз-Зейуди. Он утверждал тогда, что договор о зоне свободной торговли будет заключен «в течение двух-трех месяцев».
По оценке Sokolov, рынок ювелирной розницы России в деньгах в 2024 г. вырос на 25,6% к предыдущему году до 459,4 млрд руб.
Отрасль традиционно практически не зависит от импорта, подчеркивает Серов. В стране достаточно ресурсов для удовлетворения спроса, убежден он.
Отмена пошлин, по словам топ-менеджера, фактически приведет к «обнулению прибыли» российских производителей. Например, средняя норма прибыли золотой цепочки составляет 10% – столько же, сколько составляет размер ввозной пошлина для ОАЭ.
Обнуление в обе стороны
Участники совещания 25 марта также вернулись к вопросу об обнулении пошлин на ввоз цветных драгкамней для нужд ювелирной промышленности России. Комиссия ЕЭК, по словам Слепнева, рассмотрит этот вопрос «в ближайшее время». «Сейчас такие камни не производятся внутри стран ЕАЭС, а действующие пошлины создают дополнительную нагрузку для бизнеса», – объяснил он.
Речь идет о драгоценных и полудрагоценных (ювелирных) камнях, в том числе искусственных и реконструированных, которые используются для оправки или закрепления в ювелирных изделиях.
Отрасль ожидаемо позитивно отреагировала на эту инициативу. Серов отметил, что пошлины на ввоз такого сырья в 10-15% снижают конкурентоспособность ювелирной продукции российских предприятий, работающих «в белую». Украшения с использованием таких камней, по его словам, составляют «существенную часть» рынка ювелирных изделий, но в России их огранку практически не производят.
Ювелирное производство в России работает в основном на отечественном сырье, но фианиты поставляются из Китая, камни мелкой огранки – в основном из Индии, отмечает Поляков из Sokolov. По его словам, отмена ввозных пошлин на цветные камни в перспективе может снизить себестоимость продукции российских производителей.
Эта инициатива уже обсуждалась несколько лет назад, но не была реализована. Минфин России вносил на рассмотрение ЕЭК предложение об обнулении импортных пошлин на цветные камни сроком на два года еще в начале 2021 г. Коллегия ЕЭК его поддержала, но против тогда выступила Армения – она заинтересована в развитии своих предприятий по огранке бриллиантов, пояснял в 2023 г. «РИА Новости» исполнительный директор Гильдии ювелиров России Владимир Збойков.
На совещании в ЕЭК 25 марта, по словам Слепнева, также обсуждалась поддержка экспорта. В частности, в соглашениях о зоне свободной торговли с Индонезией, Ираном и другими странами будут учтены послабления для экспорта ювелирных изделий из России, сообщил чиновник.