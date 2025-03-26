В ЕЭК объяснили механизм беспошлинного ввоза ювелирных изделий из ОАЭ

Пошлины на ювелирные изделия из золота и серебра, которые ввозят из ОАЭ в ЕАЭС, в первый год действия соглашения предполагается снизить с действующих 10% до нуля. При этом пошлины на ювелирные изделия из золота и платины, поставляемые в ОАЭ из стран ЕАЭС, будут обнуляться постепенно в течение семи лет (сейчас они составляют 5%). Пошлина на ввоз в Эмираты ювелирных изделий из серебра сохранится на прежнем уровне (5%). Не изменится также и ставка в 10% на ввоз в РФ необходимого для отечественной ювелирной промышленности сырья – драгоценных и полудрагоценных камней.