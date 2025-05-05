Россия в I квартале нарастила экспорт антрацита

Большая часть экспорта антрацита в январе – марте пришлась на крупнейшего производителя в стране – «Сибантрацит». Компания увеличила общие отгрузки, при этом перенаправив поставки на Дальний Восток из портов северо-запада страны, говорится в обзоре. В I квартале компания экспортировала в восточном направлении 2,1 млн т антрацита, что в 5 раз больше, чем в январе – марте 2024 г.