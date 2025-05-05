Россия в I квартале нарастила экспорт антрацита

Россия в I квартале нарастила экспорт антрацитаПоставки выросли благодаря запуску крупного месторождения «Богатырь» и спросу со стороны Китая
Экспорт премиального вида угля – антрацита – из России в I квартале 2025 г. составил 3,9 млн т, что на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в обзоре агентства Argus (есть у «Ведомостей»).
Большая часть экспорта антрацита в январе – марте пришлась на крупнейшего производителя в стране – «Сибантрацит». Компания увеличила общие отгрузки, при этом перенаправив поставки на Дальний Восток из портов северо-запада страны, говорится в обзоре. В I квартале компания экспортировала в восточном направлении 2,1 млн т антрацита, что в 5 раз больше, чем в январе – марте 2024 г.
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