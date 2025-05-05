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Россия в I квартале нарастила экспорт антрацита

Поставки выросли благодаря запуску крупного месторождения «Богатырь» и спросу со стороны Китая
Георгий Бичашвили
Василий Милькин
Валентин Спринчак / ТАСС
Валентин Спринчак / ТАСС

Экспорт премиального вида угля – антрацита – из России в I квартале 2025 г. составил 3,9 млн т, что на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в обзоре агентства Argus (есть у «Ведомостей»).

Большая часть экспорта антрацита в январе – марте пришлась на крупнейшего производителя в стране – «Сибантрацит». Компания увеличила общие отгрузки, при этом перенаправив поставки на Дальний Восток из портов северо-запада страны, говорится в обзоре. В I квартале компания экспортировала в восточном направлении 2,1 млн т антрацита, что в 5 раз больше, чем в январе – марте 2024 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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