РЖД заявила об ухудшении ситуации с отказами клиентов от перевозки

Потери в погрузке на сети РЖД из-за непредъявления отправителями грузов к перевозке по уже согласованным заявкам (т. е. их инфляция) в мае составили около 24 млн т. Об этом госмонополия сообщила в своем Telegram-канале 4 июня. Речь идет о ситуации, когда грузоотправитель заказывает перевозку, но в итоге так и не отгружает товар на станцию РЖД. По данным компании, 16,4 млн т было не предъявлено к погрузке на южном направлении, 3,9 млн т – на восточном и 3,4 млн т – на западном.