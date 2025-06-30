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Выпуск труб большого диаметра в первом полугодии снижается на 12%

Основные потребители ограничили инвестиционную активность в условиях высокой ключевой ставки
Георгий Бичашвили
Василий Милькин
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Производство труб большого диаметра (ТБД) в России в январе – июне 2025 г. составит около 950 000 т, подсчитали для «Ведомостей» аналитики агентства Metals & Mining Intelligence (MMI). Это на 12% меньше, чем в первом полугодии прошлого года.

ТБД (диаметром более 530 мм) применяются главным образом при строительстве магистральных нефте- и газопроводов. Также они востребованы в коммунальной инфраструктуре – в теплосетях, водоканалах и системах канализации.

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