Выпуск труб большого диаметра в первом полугодии снижается на 12%Основные потребители ограничили инвестиционную активность в условиях высокой ключевой ставки
Производство труб большого диаметра (ТБД) в России в январе – июне 2025 г. составит около 950 000 т, подсчитали для «Ведомостей» аналитики агентства Metals & Mining Intelligence (MMI). Это на 12% меньше, чем в первом полугодии прошлого года.
ТБД (диаметром более 530 мм) применяются главным образом при строительстве магистральных нефте- и газопроводов. Также они востребованы в коммунальной инфраструктуре – в теплосетях, водоканалах и системах канализации.
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