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Главная / Бизнес /

Производство красной икры в России сократилось почти в три раза

Низкий объем вылова лосося уже привел к двукратному росту цен на отдельные виды этой продукции
Линда Журавлева
Елена Орехова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

За восемь месяцев 2026 г. в России произвели 3100 т лососевой икры, говорится в отчетности Росстата. Это на 68,9% меньше, чем было в аналогичный период прошлого года, и на 55,1% ниже уровня января – августа 2024 г. За весь позапрошлый год выпуск составил 10 500 т, за 2025 г. – 12 600 т. В нынешнем году он не превысит 4500 т, прогнозирует представитель Рыбного союза. Вице-президент – исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин также говорит о 4500–5000 т. Таким образом, общий объем производства может за год сократиться в 2,5–2,8 раза.

Снижение выпуска лососевой икры, судя по всему, уже привело к увеличению выпуска заменителей. По крайней мере, по данным Росстата, за восемь месяцев рост такой продукции составил год к году 29,7% до 2600 т. Для сравнения, по итогам 2025 г. производство заменителей, напротив, уменьшилось на 31% до 3800 т.

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