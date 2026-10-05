Производство красной икры в России сократилось почти в три раза

За восемь месяцев 2026 г. в России произвели 3100 т лососевой икры, говорится в отчетности Росстата. Это на 68,9% меньше, чем было в аналогичный период прошлого года, и на 55,1% ниже уровня января – августа 2024 г. За весь позапрошлый год выпуск составил 10 500 т, за 2025 г. – 12 600 т. В нынешнем году он не превысит 4500 т, прогнозирует представитель Рыбного союза. Вице-президент – исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин также говорит о 4500–5000 т. Таким образом, общий объем производства может за год сократиться в 2,5–2,8 раза.