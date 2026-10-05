Цена на российский уголь в портах Балтики достигла трехлетнего максимума

Цена на российский уголь в портах Балтики достигла трехлетнего максимумаЭтому способствовали рост стоимости топлива на мировом рынке, высокий спрос в Турции и увеличение ставок фрахта
Экспортная цена на российский уголь в портах Балтийского моря в конце сентября выросла до максимального уровня более чем за три года. Это следует из данных Центра ценовых индексов (ЦЦИ), с которыми ознакомились «Ведомости». 25 сентября стоимость энергетического угля калорийностью 6000 ккал/кг на базисе FOB («с погрузкой на судно») Балтика достигла $89/т. Выше в последний раз цена была в апреле 2023 г. В сентябре котировка выросла на 13%, а с начала года – на 31%.
Рост экспортной цены обусловлен увеличением стоимости угля на мировом рынке, высоким спросом в Турции и ростом ставок фрахта сухогрузов из-за перенаправления в балтийские порты грузов из терминалов юга страны, пояснил «Ведомостям» представитель ЦЦИ. Для сравнения: экспортная цена на российский уголь той же калорийности в порту Тамани в сентябре сохранилась на уровне $85/т, в портах Дальнего Востока – увеличилась на 5% до $116/т.