Цена на российский уголь в портах Балтики достигла трехлетнего максимума

Экспортная цена на российский уголь в портах Балтийского моря в конце сентября выросла до максимального уровня более чем за три года. Это следует из данных Центра ценовых индексов (ЦЦИ), с которыми ознакомились «Ведомости». 25 сентября стоимость энергетического угля калорийностью 6000 ккал/кг на базисе FOB («с погрузкой на судно») Балтика достигла $89/т. Выше в последний раз цена была в апреле 2023 г. В сентябре котировка выросла на 13%, а с начала года – на 31%.