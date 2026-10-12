«Красцветмет» предложил упростить покупку мелких слитков для физлиц

Сейчас продажа слитков драгметаллов любой массы физлицам осуществляется при предъявлении документа, удостоверяющего личность. Упрощение продажи мелких слитков позволит существенно увеличить инвестиционный спрос на золото и серебро в России, считает Дягилев. По оценке «Красцветмета», розничный инвестиционный спрос на золото (на слитки и монеты) составляет порядка 30 т в год.