«Красцветмет» предложил упростить покупку мелких слитков для физлиц

«Красцветмет» предложил упростить покупку мелких слитков для физлицИнициатива интересная, но идет вразрез с целями по борьбе с отмыванием денег, отмечают эксперты
Компания «Красцветмет» (крупный производитель слитков драгметаллов и ювелирных изделий) предлагает либерализовать розничный рынок золота и серебра, разрешив продажу слитков золота массой до 20 г и серебра массой до 250 г физлицам без верификации покупателя. Об этом заявил гендиректор компании Михаил Дягилев.
Сейчас продажа слитков драгметаллов любой массы физлицам осуществляется при предъявлении документа, удостоверяющего личность. Упрощение продажи мелких слитков позволит существенно увеличить инвестиционный спрос на золото и серебро в России, считает Дягилев. По оценке «Красцветмета», розничный инвестиционный спрос на золото (на слитки и монеты) составляет порядка 30 т в год.
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