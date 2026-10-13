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Главная / Бизнес /

Производство стальных труб в России в сентябре увеличилось на 22%

Аналитики связывают это с отложенным спросом нефтегазовых компаний
Надежда Синцова
Анастасия Тамбовцева
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Выпуск стальных труб в России в сентябре 2026 г. увеличился на 22% к показателю аналогичного периода прошлого года и составил 900 000 т. Об этом говорится в отчете информационно-аналитической компании «Корпорация Чермет», опубликованном 12 октября.

В первые девять месяцев 2026 г. производство стальных труб упало на 15% год к году до 6,7 млн т. При этом выпуск снижался в месячном выражении с января по август, затем производство перешло к росту. В августе в России выпустили 900 000 т труб, что на 11% больше аналогичного показателя прошлого года.

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