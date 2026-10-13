Производство стальных труб в России в сентябре увеличилось на 22%

В первые девять месяцев 2026 г. производство стальных труб упало на 15% год к году до 6,7 млн т. При этом выпуск снижался в месячном выражении с января по август, затем производство перешло к росту. В августе в России выпустили 900 000 т труб, что на 11% больше аналогичного показателя прошлого года.