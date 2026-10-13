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Главная / Бизнес /

«Юнифрост» регистрирует товарные знаки с китайскими иероглифами

Источники «Ведомостей» считают, что компания готовится к экспортным поставкам в Китай
Елена Орехова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Компания «Юнифрост», один из крупнейших в РФ поставщиков рыбы и морепродуктов, 3 сентября подала заявку на регистрацию товарного знака, выполненного двумя китайскими иероглифами, следует из данных «СПАРК-Интерфакса».

Первый имеет значение «прекрасный нефрит», т. е., в переносном смысле, «редкий», «необыкновенный». Второй переводится как «состязаться» или «превосходить». Вместе они читаются как «цисай».

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