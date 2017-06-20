«Мы верим в свои бренды»

Гэри Кумб рассказывает, какие товары Procter & Gamble экспортирует с российских заводов, объясняет, почему закрывает предприятия в США, делится планами сократить расходы на $10 млрд за пять лет

Гэри Кумб, президент Procter & Gamble в Европе Валентин Катков / для Ведомостей

Международный производитель бытовой химии, косметики и средств гигиены Procter & Gamble (P&G) ищет пути к процветанию в новых условиях. Корпорация стала активно развивать электронную коммерцию и пытается взаимодействовать со своими клиентами в новых форматах. В октябре прошлого года корпорация продала 43 косметических бренда компании Coty за $11,4 млрд. В феврале финансовый директор P&G Йон Мёллер объявил о сокращении расходов в ближайшие пять лет на $10 млрд, из них $2 млрд – на маркетинг. Gillette в этом году пришлось снизить цены на бритвы в среднем на 12% из-за конкуренции с онлайн-сервисами в США.

«Мы растем, пусть и не так быстро, как хотелось бы», – утверждает Гэри Кумб, президент P&G в Европе. К регионам, где рост продаж компании опережает рост рынка, он относит Европу и Россию. С российским рынком компания связывает большие надежды. Кумб уже второй раз подписывает на Петербургском международном экономическом форуме соглашение об инвестициях в российские предприятия – в прошлом году речь шла о петербургском заводе Gillette, в этом – о заводе в Новомосковске.

– Год назад вы подписали соглашение об инвестициях в завод Gillette с петербургской администрацией. Как оно выполняется?

– Оно выполнено, мы вложили 1 млрд руб. в петербургский завод. Это часть нашей инвестиционной программы, которая за 26 лет работы P&G в России достигла $700 млн. Мы постоянно развиваем свой бизнес в России.

– Какой срок окупаемости этих вложений?

– Стандартные сроки возврата инвестиций – 5–10 лет. Мы очень довольны тем, как развивается бизнес в России. Настолько довольны, что на Петербургском экономическом форуме в этом году объявили о дальнейших инвестициях в наш российский бизнес – планируем вложить 5 млрд руб. в завод в Новомосковске (Тульская обл.). Это постоянный процесс. В 2015 г. компания вложила в это предприятие 2,4 млрд руб.

– Расскажите о целях и направлениях нынешней инвестпрограммы.