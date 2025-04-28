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Елена Безденежных: «Устаревшие и вредные технологии никто применять не позволит»

Вице-президент «Русала» о модернизации заводов, социальной ответственности и дивидендах «Норникеля»
Василий Милькин
Вице-президент «Русала» Елена Безденежных
Вице-президент «Русала» Елена Безденежных / Алексей Орлов / Ведомости

«Русал» переживает один из самых масштабных этапов трансформации в своей истории. Несмотря на высокую ключевую ставку, снижение объемов производства и санкции, компания не отказывается от амбициозных планов и строит вторую очередь Богучанского завода, обновляет предприятия в Красноярске и Братске, развивает социальную инфраструктуру в Сибири. В интервью «Ведомостям» вице-президент компании Елена Безденежных рассказала, как компания борется за экологическую безопасность, почему нельзя закрывать медный завод в Норильске и для чего нужны «Русалу» дивиденды от «Норникеля».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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