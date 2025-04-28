Елена Безденежных: «Устаревшие и вредные технологии никто применять не позволит»

«Русал» переживает один из самых масштабных этапов трансформации в своей истории. Несмотря на высокую ключевую ставку, снижение объемов производства и санкции, компания не отказывается от амбициозных планов и строит вторую очередь Богучанского завода, обновляет предприятия в Красноярске и Братске, развивает социальную инфраструктуру в Сибири. В интервью «Ведомостям» вице-президент компании Елена Безденежных рассказала, как компания борется за экологическую безопасность, почему нельзя закрывать медный завод в Норильске и для чего нужны «Русалу» дивиденды от «Норникеля».