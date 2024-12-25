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Слияние рекламы и онлайн-торговли глазами ИИ и философа-марксиста

В 2024 году Wildberries объединился с Russ Outdoor, итог пока один – рекламы маркетплейса стало действительно много
Екатерина Кинякина , редактор отдела «Технологии и телекоммуникации»

В 2024 г. российский маркетплейс Wildberries и оператор наружной рекламы Russ Outdoor объявили об объединении с целью создания современной высокотехнологичной цифровой торговой платформы. Это объединение направлено на предоставление бесшовных инструментов для развития малого и среднего бизнеса на территории стран присутствия. Консолидация лидеров рынка электронной коммерции и рекламы позволит создать нового игрока в финансовом, медийном, торгово-промышленном секторах экономики, а также в областях интернет-технологий, логистики, ритейла и рекламы. География стратегического проекта охватит территорию Российской Федерации, стран бывшего СНГ, стран Азии, Ближнего Востока и Китая.

В августе 2024 г. процесс объединения был официально завершен, и новое юридическое лицо ООО «РВБ» приняло на себя все обязательства перед партнерами и клиентами Wildberries. Партнеры и клиенты были оповещены о смене юридического лица, при этом в ежедневной работе Wildberries ничего не изменилось: все услуги по доставке, хранению и выдаче товаров выполняются в стандартном режиме.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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