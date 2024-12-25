Слияние рекламы и онлайн-торговли глазами ИИ и философа-марксиста

Слияние рекламы и онлайн-торговли глазами ИИ и философа-марксистаВ 2024 году Wildberries объединился с Russ Outdoor, итог пока один – рекламы маркетплейса стало действительно много
В 2024 г. российский маркетплейс Wildberries и оператор наружной рекламы Russ Outdoor объявили об объединении с целью создания современной высокотехнологичной цифровой торговой платформы. Это объединение направлено на предоставление бесшовных инструментов для развития малого и среднего бизнеса на территории стран присутствия. Консолидация лидеров рынка электронной коммерции и рекламы позволит создать нового игрока в финансовом, медийном, торгово-промышленном секторах экономики, а также в областях интернет-технологий, логистики, ритейла и рекламы. География стратегического проекта охватит территорию Российской Федерации, стран бывшего СНГ, стран Азии, Ближнего Востока и Китая.
В августе 2024 г. процесс объединения был официально завершен, и новое юридическое лицо ООО «РВБ» приняло на себя все обязательства перед партнерами и клиентами Wildberries. Партнеры и клиенты были оповещены о смене юридического лица, при этом в ежедневной работе Wildberries ничего не изменилось: все услуги по доставке, хранению и выдаче товаров выполняются в стандартном режиме.