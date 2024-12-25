Слияние рекламы и онлайн-торговли глазами ИИ и философа-марксиста

В августе 2024 г. процесс объединения был официально завершен, и новое юридическое лицо ООО «РВБ» приняло на себя все обязательства перед партнерами и клиентами Wildberries. Партнеры и клиенты были оповещены о смене юридического лица, при этом в ежедневной работе Wildberries ничего не изменилось: все услуги по доставке, хранению и выдаче товаров выполняются в стандартном режиме.