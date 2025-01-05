Уголь заехал в тупик

Особых предпосылок для кризиса не было. Спрос на уголь в мире в 2024 г. продолжил расти, по прогнозу Международного энергетического агентства он вновь обновит исторический максимум, достигнув 7,25 млрд т. Растет и потребление в странах, которые являются крупнейшими импортерами российского сырья – Китае и Индии. Цены на уголь на мировом рынке хоть и снизились, но по-прежнему существенно выше уровней 2017-2021 гг. Средняя цена на энергетический уголь на базисе FOB Австралия в эти годы составляла $94/т, а в декабре 2024 г. топливо торговалось на 36-44% дороже, по $128-135/т.