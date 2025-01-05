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Уголь заехал в тупик

Его доставили туда железные дороги, санкции и плохая экспортная конъюнктура
Василий Милькин , заместитель редактора отдела «Индустрия»

Российская угольная отрасль в 2024 г. впервые за много лет столкнулась с масштабным кризисом. По отдельности причины этого кризиса не несут критической угрозы бизнесу угольных компаний, но в совокупности – поставили отрасль в крайне сложное положение, выхода из которого пока не видно. 

Особых предпосылок для кризиса не было. Спрос на уголь в мире в 2024 г. продолжил расти, по прогнозу Международного энергетического агентства он вновь обновит исторический максимум, достигнув 7,25 млрд т. Растет и потребление в странах, которые являются крупнейшими импортерами российского сырья – Китае и Индии. Цены на уголь на мировом рынке хоть и снизились, но по-прежнему существенно выше уровней 2017-2021 гг. Средняя цена на энергетический уголь на базисе FOB Австралия в эти годы составляла $94/т, а в декабре 2024 г. топливо торговалось на 36-44% дороже, по $128-135/т.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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