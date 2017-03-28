Uber в апреле уйдет из Дании из-за ужесточения законодательства

Сервис заказа такси Uber объявил, что с 18 апреля свернет работу в Дании из-за изменений местного законодательства. Как сообщает Reuters, компания работала в Дании с 2014 г., против ее деятельности выступали таксомоторные компании, профсоюзы таксистов и политики. Они обвиняли сервис в несправедливой конкуренции, поскольку он не выполнял законные требования, которые предъявляются к обычным таксомоторным компаниям.

Сейчас в Дании c Uber, по словам самой компании, сотрудничает около 2000 водителей, а приложением пользуется около 300 000 пассажиров.

Несмотря на стремление либеральных чиновников правительства страны ослабить регулирование бизнеса таксистов и создать условия для новых игроков на этом рынке, таких, как Uber, в феврале был представлен новый законопроект, ужесточающий регулирование в этой сфере. В частности, он предполагает, что все такси должны быть оснащены счетчиками и сенсорами сидений.

«Чтобы мы могли работать в Дании, правила должны снова измениться, - заявила компания. - Мы продолжим переговоры с правительством в надежде, что оно изменит предложенные правила и позволит датчанам пользоваться преимуществами современных технологий, какие предлагает Uber». Своим водителям компания обещала помочь в переходный период.