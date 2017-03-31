В марте добычу нефти в России не снижала только «Роснефть» – «Интерфакс»

Россия сократила добычу нефти в марте, по предварительным данным, до 1,508 млн т в сутки, или 11,06 млн баррелей в сутки (при пересчете на коэффициент 7,33), сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с данными отраслевой статистики.

По отношению к среднесуточным значениям октября добыча нефти в марте сократилась на 174 000 баррелей в сутки, что соответствует плану по снижению добычи, принятому Россией в рамках соглашения со странами ОПЕК. По сравнению со среднесуточным значениям предыдущего месяца добыча нефти в марте снизилась на 50 000 баррелей в сутки.

Расчеты по уровню сокращения добычи основаны на среднесуточных показателях за 30 дней марта. Между тем, Минэнерго России использует другой подход для расчета уровней сокращения, который предполагает среднее значение всех сокращений, которые наблюдались в марте.

По данным статистики, 17 марта наблюдалось серьезное падение добычи нефти с 1,511 млн т в сутки до 1,503 млн т в сутки. Кроме того, 26 марта суточная добыча нефти просела с 1,507 млн т в сутки до 1,5 млн т в сутки.

Лидерами сокращения добычи в марте стали «Газпром нефть» и «Татнефть». Первая снизила добычу нефти в марте по сравнению с февралем на 1,4% до 106 600 т в сутки. Вторая сократила добычу на 1,2% по отношению к февралю до 79 400 т в сутки. Кроме того, хорошее снижение производства нефти в марте (на 0,9% по сравнению с февралем) показали «Лукойл» и «Сургутнефтегаз».

Между тем, «Роснефть» в марте увеличила добычу по сравнению с февралем на 0,2% до 518 050 т в сутки. Тем не менее компания не нарушает договоренности с ОПЕК, так как по отношению к октябрю ее суточная добыча нефти снизилась на 2%.

Между тем представитель «Роснефти» заявил «Интерфаксу», что компания в рамках договоренностей по сокращению добычи нефти в полной мере выполняет свои обязательства. «Доля компании в показателях снижения среднесуточной добычи России с начала января составляет 49,7% от общего объема снижения по РФ, при том что Роснефть занимает 40% российского рынка производства нефти и конденсата», - сказал он.

Остальные нефтяные компании также демонстрировали снижение добычи нефти в марте.