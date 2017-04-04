«Транснефть» подтвердила возможность прокачки в Белоруссию 24 млн тонн нефти до конца года

ПАО «Транснефть» подтверждает возможность прокачки в Белоруссию 24 млн т нефти до конца года.

«Пока действует график из расчета 4 млн т в квартал. Техническая возможность прокачать до конца года 24 млн т. на белорусские НПЗ есть», – сообщил журналистам советник президента «Транснефти», пресс-секретарь Игорь Демин.

«Необходимо подтверждение от заводов о возможности принять для переработки 20 млн т в оставшиеся три квартала», – добавил он.

Владимир Путин в понедельник по итогам переговоров с Александром Лукашенко сообщил, что Россия и Белоруссия в течение 10 дней урегулируют вопросы в нефтегазовой сфере. Стороны нашли схему, при которой сохраняют свои подходы и сближают позиции по ценам. Он добавил, что были найдены возможности взаимных уступок. Путин подчеркнул, что на сегодняшний день спорных вопросов между Россией и Белоруссией не осталось.