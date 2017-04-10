Дания хочет изменить закон, чтобы блокировать строительство «Северного потока – 2» – FT

Правительство Дании хочет изменить законы страны, чтобы иметь возможность блокировать строительство «Северного потока – 2» – трубопровода для поставки газа из России в Германию, который строит «Газпром». Недавно Еврокомиссия признала, что у нее нет возможности помешать прокладке этого газопровода, несмотря на возражения десятка стран, включая Данию, Швецию и Польшу.

Правительство предлагает законопроект, который позволит при рассмотрении подобных проектов учитывать также соображения в области внешней политики и безопасности, рассказал Financial Times министр энергетики Дании Ларс Кристиан Лиллехольт. Нынешнее законодательство, учитывающее только потенциальные экологические угрозы, не позволяет блокировать строительство, так как вторая ветка трубопровода проходит вдоль маршрута ранее проложенного «Северного потока – 1».

Рассматривать проект прокладки газопровода Дания и Швеция могут, поскольку он проходит через их территориальные воды. Они направляли письмо в Еврокомиссию с просьбой дать оперативную оценку проекта; ряд стран Евросоюза высказывали политические сомнения в необходимости строительства трубопровода, который будет поставлять газ в обход Украины и Польши.

Недавно оператор проекта направил правительству Дании запрос на разрешение строительства в ее территориальных водах. «Правительство Дании пока не решило, будет ли новое законодательство применяться к поданному запросу», – сказал Лиллехольт FT.

В конце марта Еврокомиссия ответила в письме Дании и Швеции, что у нее нет законных оснований блокировать этот проект, потому что правила ЕС неприменимы к морским частям газопроводов. При этом ЕК по-прежнему не видит необходимости в новой инфраструктуре такого масштаба, считает, что проект противоречит целям ЕС по диверсификации поставок энергоресурсов и снижения зависимости от крупных поставщиков, отмечалось в письме.