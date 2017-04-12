Акции против системы «Платон» сократили ассортимент несетевых магазинов – «Коммерсантъ»

Длящиеся почти месяц забастовки дальнобойщиков с требованиями отменить систему «Платон», сказались на ассортименте в несетевых продуктовых магазинах, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо Общества защиты прав потребителей (ОЗПП) «Общественный контроль» на имя премьера Дмитрия Медведева. Всероссийская стачка дальнобойщиков началась 27 марта. Поводом стало запланированное на 15 апреля повышение тарифа «Платона» на 25%.

За время протестов в ОЗПП зарегистрировали 116 обращений из 34 регионов с жалобами на сужение ассортимента продуктов питания в рознице и на рост цен на отдельные позиции, следует из письма. Наибольшую обеспокоенность у авторов вызывает ситуация в Дагестане, Коми, Бурятии, Иркутской, Ленинградской, Мурманской областях и еще 12 регионах.

В сетевых супермарткетах, таких как «Дикси», Auchan, «Лента», Metro Cash & Carry, «Азбука вкуса» проблем с поставками продукции нет, заверили их представители. В ТД «Интерторг» (сети «Народная семья», «Идея», Spar) признали, что поставщики предупреждают о возможных перебоях с поставками из-за стачки.

Небольшие магазины наиболее чувствительны к проблеме, говорит руководитель ОЗПП Михаил Анашаков. Сложности с их снабжением признает и глава Коалиции владельцев малых торговых форматов и киосков Владлен Макс. Так, дагестанский завод минеральных вод «Рычал-Су», письменно предупредил контрагентов о невозможности вывезти с предприятия готовую продукцию, поскольку движение автомобилей грузоподъемностью более трех тонн в республике полностью остановлено. Компания сообщает о перестраивании логистики за счет морского и железнодорожного транспорта. «Мы вынуждены нанимать охрану для сопровождения транспорта, который везет нам на предприятие упаковочные материалы»,— сообщил коммерческий директор производителя минеральной воды Михаил Шарин.

В Федеральном дорожном агентстве (Росавтодор) призвали не преувеличивать реальные последствия акций. Представитель ведомства заверил, что сейчас количество «простаивающих» автомобилей – менее 200 машин по всей стране.