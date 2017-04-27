Samsung сообщил о рекордной квартальной прибыли за три года

В I квартале 2017 г. чистая прибыль Samsung Electronics выросла в годовом измерении до 7,68 трлн вон ($6,8 млрд) против 5,25 трлн вон в январе – марте 2016 г. Опрошенные FactSet аналитики ожидали этот показатель на уровне 7,1 трлн вон, сообщает «Интерфакс». Компания назвала квартальную прибыль рекордной за последние три года.

Выручка в отчетный период незначительно выросла до 50,55 трлн вон. Операционная прибыль подскочила почти на 50% до 9,9 трлн вон. Отмечается, что почти две трети операционной прибыли Samsung пришлось на подразделение по выпуску микрочипов – 6,3 трлн вон.

Акции компании на торгах в Сеуле в четверг подорожали на 2,4%. Капитализация компании составляет 331,3 трлн вон ($293 млрд).