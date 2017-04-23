Samsung не справляется с объемом заказов на Galaxy S8 – «Ренхап»

Компания Samsung Electronics Co. не успевает выполнять предварительные заказы на новый смартфон Galaxy S8, сообщает южнокорейское агентство «Ренхап» со ссылкой на источники в отрасли. По данным агентства, Samsung не рассчитывал на такой объем заказов.

Оформить предзаказ на Samsung Galaxy S8 можно было с 7 апреля, компания обещала доставить новые смартфоны в течение 11 дней. Но после того как число предзаказов достигло 1 млн, компания стала не успевать доставлять устройства в указанный срок.

Также агентство сообщает, что рекламную продукцию, которая идет со смартфонами, получат только те, кто сделал заказ раньше. Всего, по данным «Ренхап», из 1,04 млн предзаказов на Galaxy S8 Samsung пока удалось выполнить 400 000.