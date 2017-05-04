Россия склоняется к продлению соглашения с ОПЕК о сокращении добычи нефти – Новак

Россия склоняется к продлению соглашения с ОПЕК о сокращении добычи нефти, сообщил министр энергетики Александр Новак.

Новак сообщил, что, согласно анализу нефтяного рынка, сокращение переизбытка коммерческих запасов на рынке идет достаточно хорошими темпами, при этом запасы в плавучих хранилищах, в танкерах снизились уже примерно наполовину. «Это происходит на фоне высокой дисциплины по сокращению добычи странами - участницами соглашения, а также хороших темпов роста спроса», - сказал он.

«При этом для полного оздоровления рынка необходимо продление инициативы. Сейчас мы проводим финальные переговоры по данной теме с нашими партнерами и склоняемся в сторону целесообразности продления», - заявил глава Минэнерго.

Официальная встреча стран ОПЕК и других государств - производителей нефти, участвующих в соглашении о сокращении добычи, запланирована на 25 мая в Вене. На ней участники обсудят вопрос о продлении соглашения еще на полгода. Всего в сделке участвуют 11 стран ОПЕК и 11 независимых производителей, в том числе и Россия.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия пока не решила, поддержит ли возможное продление договоренности о сокращении нефтедобычи.