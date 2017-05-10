Shell предлагает включить Urals в эталонный североморский сорт Brent

Компния Shell предлагает рынку включить российский сорт нефти Urals в эталонную, ценообразующую североморскую корзину нефти Brent. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление вице-президента компании по трейдингу и поставкам Майка Мюллера.

После того как добыча нефти на непосредственном месторождении Brent в Северном море стала падать, Platts в 2002 г. включил в этот эталонный сорт нефть соседних месторождений Forties и Oseberg, а в 2007 г. – нефть еще одного месторождения Ekofisk. Так образовалась корзина BFOE. С 2018 г. в данный эталон будет включена нефть еще одного североморского месторождения – Troll.

По словам Мюллера, сложно сказать, какие еще сорта нужно будет добавить к смеси Brent, Forties, Oseberg, Ekofisk и Troll, чтобы поддержать цены на североморскую нефть после 2018 г. «Североморский бенчмарк в будущем должен будет поменяться, возможно, за счет расширения корзины и включения в нее других региональных сортов», – пояснил вице-президент Shell.

Тема расширения корзины Brent обсуждается уже не первый год. В 2014 г. глава крупнейшей мировой нефтетрейдерской компании Vitol SA Ян Тэйлор предложил включить в Brent африканские, казахстанские, алжирские, российские и даже американские сорта.