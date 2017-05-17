Медведев назвал лучший рецепт поощрения развития бизнеса

Премьер-министр Дмитрий Медведев назвал защиту частной собственности лучшим рецептом поощрения развития бизнеса. Как передает ТАСС, он сказал это на Петербургском международном юридическом форуме. «Нет других правовых рецептов поощрения и охраны предпринимательства, кроме института частной собственности, принципа невмешательства в частные дела, гарантии судебной защиты», - сказал он. Хотя многие институты частного права и модернизируются с учетом требований IT-технологий, «но именно гражданско-правовые принципы позволяют людям чувствовать себя уверенно», а предпринимателям - понимать, как их инвестиции защищены законом, добавил премьер.

Медведев вспомнил слова юриста Льва Петражицкого о том, что именно сознание своего права делает человека гражданином. «Право и законность, стабильность отношений частной собственности воспитывают в человеке такие черты, которые необходимы для экономического процветания, как предприимчивость, умение смело реализовывать хозяйственные планы, полагаться прежде всего на себя, а не на случай», - продолжил премьер.

В год столетия Февральской и Октябрьской революций, по мнению Медведева, отмечается и юбилей «попытки создать особую, новую законность - попытки, которая, скажем по-честному, себя вряд ли оправдала». «Итоги этого исторического урока неуважения к институту частной собственности нам забывать, конечно, не следует», - заключил он.