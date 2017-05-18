Фигурантам дела о хищениях в «Ростехе» предъявлено новое обвинение

Следствие значительно утяжелило обвинение фигурантам дела о хищениях почти 2,5 млрд руб. в госкорпорации «Ростех», пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. По данным издания, бывшему гендиректору ОАО «Московское конструкторское бюро "Космос"» Мураду Сафину, бывшему главе оборонного ОАО «Промпоставка» Руслану Сулейманову и бывшему замгендиректора «Компаса» и «Промпоставки» Дмитрию Мануйлову инкриминируют организацию преступного сообщества.

Ранее Сафину, Сулейманову и Мануйлову инкриминировалось особо крупное мошенничество. Предприниматели вину не признают. Еще четверым фигурантам дела обвинение в участии в организованном преступном сообществе будет предъявлено в ближайшее время, отмечает издание. Новое обвинение грозит заключением на срок до 20 лет.

Адвокат Руслана Сулейманова Юлия Бондаренко полагает, что обвинение в организации преступного сообщества было предъявлено исключительно для того, чтобы оставить фигурантов расследования под арестом, срок которого истекает в конце мая.

По версии следствия, целью преступного сообщества, которое обвиняемые создали еще в 2008 г., являлись хищения бюджетных средств, поступающих для оплаты госконтрактов в МКБ «Космос». Для этого бывшее руководство предприятия существенно завышало расценки на выполняемые работы по контрактам, используя в качестве их соисполнителей фирмы-однодневки. Ущерб оценивается в 2,421 млрд руб.

Первые фигуранты – Сафин и Сулейманов – были задержаны и арестованы в мае 2016 г., затем в сизо оказались еще пять фигурантов дела. Никто из арестантов свою вину не признает, но об их причастности к хищениям следствию рассказала главбух МКБ «Компас» Зинаида Шмакова. Подтвердили исчезновение бюджетных средств и проверки со стороны «Ростеха».