Украина хочет ввести антидемпинговые пошлины на российский шоколад

Межведомственная комиссия по международной торговле Украины решила ввести антидемпинговую пошлину на шоколад и другие продукты, содержащие какао и произведенные в России, пишет «Европейская правда» со ссылкой на источник в комиссии.

Пошлина может быть введена сроком на пять лет, ее размер составит 31,33%. Решение вступит в силу в ближайшее время после опубликования в официальном издании центральных органов исполнительной власти «Урядовый курьер».

Помимо этого также могут быть возобновлены ввозные пошлин на некоторые азотные удобрения из России.

С 10 января прошлого года на Украине действует запрет на ввоз ряда российских продовольственных товаров - хлебобулочных, мучных кондитерских изделий, шоколадных конфет, мяса, рыбы, кофе, чая, детского питания и прочих товаров (всего 43 вида).