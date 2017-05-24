Пытавшийся отсудить у Грефа $750 млн бизнесмен арестован

Бывший владелец крупнейшего в Европе производителя гранитного щебня — АО «Павловскгранит» — Сергей Пойманов, требовавший через суд у Сбербанка и его президента Германа Грефа $750 млн, арестован, пишет «Коммерсантъ». Пресненский райсуд, удовлетворив ходатайство ГСУ СКР по Москве, арестовал Пойманова до 7 июля. Перед судом следователь ГСУ СКР предъявил ему обвинение в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 2 ст. 201 УК).

Пойманова следствие считает организатором схемы вывода активов из принадлежащего ему ЗАО «Павловскгранит-инвест» (ПГИ).

По версии следователей, из-за действий Пойманова управляющая компания предприятия «Павловскгранит-инвест» потеряла активы на сумму 930 млн руб.

В СКР считают, что Пойманов выводил активы из-под контроля крупнейших кредиторов «Павловскгранита» – Сбербанка и «Сбербанк капитала». Источники «Коммерсанта» утверждают, что расследование в отношении бизнесмена инициировал арбитражный управляющий «Павловскгранит-инвеста» Кирилл Ноготков, который обратил внимание следователей на иск на $750 млн, который к Сбербанку и лично его президенту Герману Грефу подала в суд Нью-Йорка американская PPF Management. Ей Пойманов переуступил права требования ущерба в связи с утратой контроля в «Павловскграните».

Ноготков отметил, что компанию-истца зарегистрировали за день до подачи иска. С ее помощью, как считает Ноготков, признанный банкротом Пойманов «по надуманным основаниям» хочет взыскать со Сбербанка «многомиллиардную сумму, причинив ущерб государству в особо крупном размере». В свою очередь адвокат Пойманова Дмитрий Фомичев счел уголовное преследование своего клиента «жестким методом давления» в связи с поданным в США иском.