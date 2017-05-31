«Газпром» снизил прибыль в I квартале

Чистая прибыль «Газпрома», относящаяся к акционерам компании, по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за I квартал 2017 г. сократилась по сравнению с показателем за аналогичный период предыдущего года на 8% до 333,45 млрд руб. Это следует из материалов компании.

Совокупная прибыль по итогам января - марта снизилась на 6,15% до 350,39 млрд руб.

Выручка «Газпрома» в отчетном периоде выросла на 4,49% до 1,82 трлн руб., прибыль от продаж снизилась на 2,64% до 294 млрд руб., доналоговая прибыль сократилась на 5,79% до 454,05 млрд руб.

Финансовые доходы компании за период снизились в 2,2 раза до 183,13 млрд руб., финансовые расходы упали в 4,5 раза до 52,69 млрд руб. Совокупные активы компании с начала 2017 г. снизились на 0,65% до 16,81 трлн руб., совокупные обязательства сократились на 5,71% до 5,16 трлн руб.