Газпром и Shell подписали документы о работе СП по строительству «Балтийского СПГ»

«Газпром» и англо-голландская Shell подписали документ об основных условиях работы совместного предприятия по проекту «Балтийский СПГ».

В документе определены принципы работы СП, которое займется проектированием, привлечением финансирования, строительством и эксплуатацией завода по производству СПГ в Ленинградской области. Стороны также заключили рамочное соглашение о совместных технико-экономических исследованиях по проекту «Балтийский СПГ».

Подписание данного документа позволит компаниям уже в ближайшее время приступить к разработке предпроектной документации по проекту.