Хубутия назначен президентом НИИ скорой помощи имени Склифосовского

Руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун сообщил, что Могели Хубутия, возглавлявший НИИ скорой помощи имени Склифосовского, назначен президентом этого учреждения.

Исполняющим обязанности директора назначен Сергей Петриков, являвшийся заместителем директора института им. Склифосовского.

Ранее академик Хубутия сообщил, что покинул должность директора НИИ скорой помощи имени Склифосовского, но продолжит работу в этом учреждении в качестве хирурга.

«Не уволили, а я ушел президентом и оставил место молодому своему заместителю. У меня будет там мое любимое дело — хирургия, которым я буду заниматься, но я не буду заниматься уже административными вопросами, этим должны заниматься молодые», — сказал Хубутия в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Ранее Lenta.ru сообщала, что директор института уволен после проверки Росздравнадзора, во время которой нашли грубые нарушения. Хубутия опроверг информацию о нарушениях.