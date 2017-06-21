«Лукойл» договорился о переработке варандейской нефти в Канаде

«Лукойл» договорился о переработке в Канаде 300 000 т в год нефти с Варандея, сообщил журналистам президент компании Вагит Алекперов.

Сегодня в московском офисе «Лукойла» проходит годовое общее собрание акционеров. Алекперов рассказал, что чистая прибыль компании в 2016 г. составила 207 млрд руб., свободный денежный поток достиг $4 млрд. У «Лукойла» «рекордно низкий уровень долга»: чистый долг / EBITDA - 0,6, компания - лидер по дивидендной доходности, сообщил Алекперов.

В районе поселка Варандей Ненецкого автономного округа находится самый северный в мире круглогодично действующий нефтеэкспортный терминал «Варандей» «Лукойла».