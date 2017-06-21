Джордж Клуни с партнерами продал бренд текилы Casamigos за $1 млрд

Британский производитель алкогольных напитков Diageo достиг соглашения о приобретении премиального американского бренда текилы Casamigos за $1 млрд, говорится в пресс-релизе Diageo. Сумма состоит из единовременной выплаты в размере $700 млн плюс до $300 млн в течение десяти лет в зависимости от объема продаж.

Casamigos, основанная в 2013 г. тремя бизнесменами - актером Джорджем Клуни, девелопером Майком Мельдманом и шоуменом Рэнди Гербером (муж актрисы Синди Кроуфорд) - самый быстрорастущий бренд премиальной текилы в США. В последние два года среднегодовые темпы роста продаж составляли 54%, и в 2016 г. достигли 120 000 ящиков. Компания ожидает продать 170 000 ящиков по итогам 2017 г.

«Цена выглядит завышенной. Здесь слишком многое зависит от веры покупателя в потенциал роста бренда», - цитирует Bloomberg профильного аналитика. Впрочем, рынок текилы в целом быстро растет, а в портфеле Diageo уже есть бренды Don Julio, DeLeon и Peligroso, отмечает агентство. Это самая крупная сделка Diageo после покупки United Spirits в 2014 г. за $3,2 млрд.

Diageo - крупнейший в мире производителем алкогольной продукции, компания реализует продукцию в 180 странах. Портфель брендов включает марки Johnnie Walker, Smirnoff, Captain Morgan, Baileys, Guinness, и другие. Акции компании котируются на Нью-йоркской и Лондонской фондовых биржах, капитализация около $70 млрд.