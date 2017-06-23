Законопроект о курортном сборе принят Госдумой в первом чтении

Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении курортного сбора. Пилотный проект по сбору платы за пользование курортной инфраструктурой будет реализован в 2018-2023 гг. в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях.

Согласно законопроекту постояльцы гостиниц или других объектов размещения, остановившиеся более чем на сутки, должны будут заплатить курортный сбор. Размер курортного сбора не может составлять более 100 руб. за сутки и может быть дифференцирован в зависимости от сезонности (в том числе снижен до 0 руб.), времени пребывания плательщика, значения курорта и т. д. Платить курортный сбор не будут жители регионов, где проводится эксперимент, а также определенные группы льготников.

Авторы документа предполагают, что дополнительный объем поступлений в период с 2018 по 2022 г. в Ставропольском крае превысит 2,02 млрд руб., в Краснодарском крае - 8,3 млрд руб., в Республике Крым - 16,4 млрд руб.