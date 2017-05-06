Правительство внесло в Госдуму законопроект о курортном сборе

Правительство внесло в Госдуму законопроект о проведении эксперимента по введению платы за пользование курортной инфраструктурой (курортный сбор). Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

Эксперимент будет проводиться в четырех регионах — Республике Крым, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Проект закона определяет льготные категории граждан, которые освобождаются от уплаты курортного сбора.

«По итогам эксперимента будет принято решение о введении курортного сбора на постоянной основе на всей территории России или об отказе от его введения», — говорится в справке к документу. Сроки проведения эксперимента — с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2022 г.

Размер курортного сбора не может составлять более 100 руб. за сутки и может быть дифференцирован в зависимости от сезонности (в том числе снижен до 0 руб.), времени пребывания плательщика, значения курорта и т.д.