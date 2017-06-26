Republic: «Роснефть» и РБК договорились о мировом соглашении

«Роснефть» подпишет мировое соглашение с РБК по делу о защите деловой репутации, сообщили Republic два источника, знакомые с ситуацией. Два источника, близкие к ответчикам, сегодня также рассказали «Ведомостям» что новый владелец РБК Григорий Березкин урегулировал конфликт с «Роснефтью», но деталей соглашения не раскрыли. Официальное объявление выйдет в течение нескольких часов, знают они.

Сегодня на 16.20 мск в Арбитражном суде Москвы назначено рассмотрение кассационной жалобы «Роснефти» на решение предыдущей инстанции по делу РБК.

Как сообщил источник Republic, соглашение предусматривает, что РБК принесет «Роснефти» извинения за публикацию, других обязательств медиахолдинг на себя не возьмет. По его данным, «Роснефть» откажется от финансовых претензий.

Представители Березкина и РБК это не комментируют.

Поводом для иска «Роснефти» стала статья в РБК «Сечин попросил правительство защитить «Роснефть» от BP» (Игорь Сечин – главный исполнительный директор «Роснефти»). Ответчиками по иску помимо самого РБК стали авторы статьи Тимофей Дзядко, Людмила Подобедова и Максим Товкайло. Со ссылкой на источники в правительстве они утверждали: условие приватизации «Роснефти» – покупатель не должен заключать акционерное соглашение с BP, владеющей 19,75% «Роснефти». Статья была опубликована в апреле, тогда же «Роснефть» обратилась в суд. В сентябре компания потребовала выплатить ей рекордную компенсацию в 3,18 млрд руб.