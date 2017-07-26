Выручка «Русской аквакультуры» в первом полугодии выросла более чем в девять раз до 3,34 млрд рублей

Выручка «Русской аквакультуры» в первом полугодии 2017 г. увеличилась по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года в 9,3 раза и составила 3,34 млрд руб., говорится в материалах компании.

Как пояснили в пресс-службе, такой рост связан с тем, что за отчетный период компания вырастила и направила на продажу больше рыбы, чем годом ранее.

Объем производства товарной рыбы вырос в семь раз и составил 8400 т биомассы.

Чистый долг компании за полгода сократился на 60% и составил 1,25 млрд руб.