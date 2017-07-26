РСТ: в Болгарии остались без билетов дети – клиенты туроператора «Аэлита трэвел»

В детском лагере «Олимпиум» в Болгарии застряли примерно 360 детей, которые поехали на отдых по линии туроператора «Аэлита трэвел». Как сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина, оказалось, что туроператор, вопреки собственным заявлениям, не оплатил обратные билеты детям, которые уже выехали в Болгарию. «Вчера 140 детей были вывезены рейсом Bul Air из Бургаса в Санкт-Петербург за счет консолидатора – компании BTA», - сказала Тюрина. Осталось решить вопрос с возвращением остальных 360 детей.

Как утверждает гендиректор BTA Реваз Мгеладзе, с 25 июля «Аэлита трэвел» не оплатила ни одного заказанного рейса Bul Air из Петербурга. Их было запланировано по два в неделю из Петербурга, последний должен был состояться 5 сентября. Он уточнил, что Bul Air не член IATA, соответственно, электронные билеты не оформляются, а посадка на чартерный рейс происходит по спискам пассажиров.

ООО «Аэлита трэвел» с 17 июля приостановило туроператорскую деятельность. Компания сообщила, что больше не может организовывать отдых в детском лагере «Олимпиум» в городе Обзор «по не зависящим от нее причинам». Программой «Олимпиум» управляла болгарская «Ленд логистик», руководитель которой скончался, сообщал ранее «Интерфакс». «На нем замыкались все финансы, в том числе необходимые для ежедневной поставки свежих продуктов для детей. "Аэлита трэвел" обратилась в правоохранительные органы Болгарии, но процесс взыскания денежных средств с "недобросовестного иностранного оператора видится непростым и не быстрым". Кого "Аэлита" называет недобросовестным оператором, непонятно, но так или иначе на функционирование лагеря нужны деньги, которых, видимо, нет», - объясняла электронная газета РСТ RATA-news. Тогда же в ассоциации «Турпомощь» сообщали, что у всех детей есть обратные авиабилеты, так что подключаться для их возвращения домой не придется.

«Вполне возможно, что, говоря об оплаченных рейсах, генеральный директор "Аэлиты трэвел" Елена Ларионова имела в виду депозит, переведенный в Bul Air за три последних рейса. Но, скорее всего, деньги авиакомпания удержит в качестве штрафа за сорванную полетную программу, тем более что это предусмотрено контрактом», — сообщила Ирина Тюрина. По ее словам, туроператор не оплатил и заказанные у BTA блоки мест – 80 кресел в неделю – на рейсах Bul Air из Москвы. Об аналогичных проблемах сообщают и в компании «Балкан экспресс», где туроператор заказывал блоки мест на рейсах Bulgaria Air из Москвы и Петербурга.

Архангельская компания «Трэвел клуб» еще в марте заключила с «Аэлитой трэвел» договор, а затем перевела туроператору 1,6 млн руб. за путевки в лагерь «Олимпиум» с 7 августа для 44 детей. Представители компании заявляют, что авиабилеты для детей не оплачены, документов о переводе денег в лагерь туроператор не предоставляет.

На момент остановки деятельности сведения о компании не были внесены в реестр туроператоров, поэтому вывоз детей за счет средств «Турпомощи» под вопросом, отметила пресс-секретарь РСТ.