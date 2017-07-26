Amazon четвертой в истории преодолела порог капитализации $500 млрд

Акции Amazon.com подорожали на 1,1% на торгах в среду, 26 июля, благодаря чему ее капитализация выросла до $502,6 млрд, пишет Financial Times. Кроме Amazon капитализацией свыше $500 млрд обладают только три компании - Apple, Microsoft и Alphabet.

C начала 2017 г. рыночная стоимость Amazon увеличилась на $146,3 млрд. Капитализация Wal-Mart, крупнейшего в мире ритейлера по объему выручки, повысилась с начала года всего на $23 млрд, до $235,4 млрд, и теперь показатель более чем в два раза меньше, чем у онлайн-конкурента. Впервые Amazon обогнала Wal-Mart по капитализации ровно два года назад.

Благодаря росту стоимости пакета акций компании, составляющего около 18%, основатель и руководитель Amazon Джефф Безос вплотную приблизился к Биллу Гейтсу в гонке за звание самого богатого человека в мире. Теперь их разделяет чуть менее $1 млрд.