Туроператор «Вектурия» приостановил работу из-за ограбления и спада спроса

Московский туроператор «Вектурия» сообщил о приостановке работы с 28 июля. Причинами этого решения компания назвала спад спроса в 2017 г., что привело к недостатку оборотных средств, а также ограбление офиса, которое было совершено 27 августа 2016 г. и после которого «Вектурия» понесла большие убытки. Компания больше не может выполнять обязательства по договорам о реализации туристических путевок.

«Вектурия» работает с 2010 г., ее основные направления – Крым, Краснодарский край, Белоруссия, Абхазия, Кавказские Минеральные Воды. По выездному туристу компания работала как турагент, следует из сообщения на сайте компании. В едином федеральном реестре «Вектурия» указана как оператор по внутреннему туризму с фингарантией 500 000 руб., сообщает «Интерфакс».

С 31 июля офис компании закрыт из-за долгов по арендной плате, на сайте «Вектурии» указаны контакты для связи, отмечает издание Российского союза туриндустрии (РСТ) RATA-news. Директор «Вектурии» Иван Букаев рассказал изданию, что в качестве туроператора компания продала 10 туров, которыми туристы воспользоваться не смогут. Глубина бронирований по этим договорам достигает второй половины сентября, общая стоимость – 573 000 руб.

К турам, которые компания бронировала в качестве агента, финансовые гарантии «Вектурии» отношения не имеют, добавляет RATA-news. В основном это путевки в Белоруссию, Абхазию, Крым и Кавминводы, туры туда бронировались у операторов «Аква Абаза», «Алеан», «Гагра-тур», «Дельфин», «Криптон», «Рица-тур», «7-Тур» и др. Букаев не смог сказать, сколько клиентов пострадали в этой ситуации. Опрос туроператоров показал, что приостановка деятельности «Вектурии» затронет интересы как минимум 150 человек, которые уже оплатили путевки на общую сумму около 3,6 млн руб.

«С пятницы мы обзваниваем клиентов, объясняем ситуацию, – рассказал Букаев. – Многие готовы повторно оплатить тур, чтобы не потерять отдых. Поэтому просим туроператоров пока не снимать брони в отелях и санаториях, чтобы люди могли воспользоваться заказанными местами».