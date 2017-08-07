Греф: Сбербанк отмечает восстановление кредитования в сегменте малого бизнеса

Сбербанк отмечает восстановление кредитования в сегменте малого бизнеса, прирост в первом полугодии составил около 6%, заявил глава банка Герман Греф на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«Пока мы кредитный портфель уменьшаем только в двух сегментах: это сегмент муниципальный и субфедеральный, и также крупнейшим предприятиям. Малый, средний бизнес и физические лица - кредитный портфель растет очень хорошо. В этом году самое главное - по малому бизнесу у нас прирост составил уже порядка 6% за шесть месяцев. Впервые за последние три года такое быстрое восстановление кредитного портфеля», - сказал Греф.

Он указал, что есть целый ряд факторов, которые влияют на этот тренд, в том числе снижение процентных ставок.

«Мы очень сильно снизили ставки. Если посмотреть на те ставки, по которым мы сегодня выдаем (кредиты) для малого бизнеса, то за год они опустились примерно на 4-5 процентных пунктов. Это очень много», - заявил глава Сбербанка.

Кроме того, банк поменял технологию работы с малым бизнесом. «Мы стали использовать при принятии решения искусственный интеллект и в ноябре прошлого года запустили новый продукт, мы его назвали "Смарт-кредит". Я очень боялся что-то анонсировать с точки зрения качества, потому что все равно, когда автоматизируешь процесс, всегда очень переживаешь за то, как будет выглядеть вызревание портфеля», - сказал Греф.

За восемь месяцев с момента запуска новой технологии банк отмечает рекордно низкие просрочки. «Боюсь говорить о том, как будет складываться на рубеже двух-трех лет, но это очень хороший результат. У нас никогда не было такого маленького объема просрочки. У нас на весь кредитный портфель, который мы выдали, всего 170 млн руб. просроченных (кредитов). Это рекордный результат», - заявил он.