Число туристов из России в Дубае выросло почти вдвое

Более 230 000 туристов из России посетили Дубай в первом полугодии 2017 г., что на 97% больше, чем за аналогичный период годом ранее, сообщает департамент туризма и коммерческого маркетинга Дубая.

«Стратегические изменения в порядке въезда в ОАЭ, согласно которым граждане Китая и России получили возможность получать бесплатную визу по прибытии, продолжают подтверждать свою очевидную эффективность. По сравнению с первым полугодием 2016 г. количество туристов, приехавших в Дубай из России, выросло на 97%, составив 233 000 человек», - говорится в сообщении.

Больше всего Дубай пометили туристы из Индии - более 1 млн человек, что на 21% превышает результаты первого полугодия 2016 г. Второе и третье места списка неизменно занимают Саудовская Аравия и Великобритания. Из Китая приехало 413 000 туристов, на 55% больше, чем в первом полугодии прошлого года, отмечается в сообщении.

Как рассказали в департаменте, 21% въездного турпотока в Дубае составляют туристы из стран Западной Европы, 19% туристов приезжают из стран Персидского Залива, из Северной и Юго-Восточной Азии - 11%, из России, стран СНГ и Восточной Европы - 7%