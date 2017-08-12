Локализован пожар на месторождении «Роснефти», при котором пострадали восемь человек

Пожар на Ван-Еганском месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе локализован в ночь на 12 августа (00.45 мск), говорится в сообщении Минэнерго. По данным ведомства на 12.00 (8.00 мск), на скважине № 1825 продолжается ликвидация открытого горения. Пожарные расчеты ведут орошение рядом расположенных трех скважин.

В четверг вечером при подъеме оборудования на Ван-Еганском месторождении (АО «Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие», входит в «РН холдинг», принадлежащий «Роснефти») возле города Радужный произошло возгорание. Травмы получили восемь человек, четверо из которых находятся в тяжелом состоянии. Все пострадавшие - граждане Украины, которые работали в ХМАО вахтовым методом, рассказывал ранее главврач БУ «Радужнинская городская больница» Олег Шкилев.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 143 УК (нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). По версии следствия, 10 августа около 23.10 по местному времени на одной из кустовых площадок месторождения во время буровых работ произошел неконтролируемый выброс газа из скважины с последующим возгоранием. Работы проводились с нарушением требований охраны труда, считает следствие.