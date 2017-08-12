Рейс «России» на Кипр задержали из-за недолива топлива

Рейс авиакомпании «Россия» из Казани в Ларнаку задержали на 2 часа 10 минут из-за проверки самолета по причине нехватки топлива, сообщил официальный представитель перевозчика. «Во время подготовки к выполнению рейса FV5827 за 6 августа 2017 г. из аэропорта Казани в Ларнаку от командира воздушного судна поступил запрос на проведение проверочных мероприятий по причине недолива топлива», — сообщил представитель.

Представителями авиакомпании, отметил он, были проведены замеры, составлен акт и подано заявление в полицию. Данные действия привели к задержке вылета рейса на 2 часа 10 минут, добавили в «России».

Авиакомпания «Россия» (входит в группу «Аэрофлот») за первое полугодие 2017 г. увеличила перевозки пассажиров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 1,7 раза до 4,9 млн человек (второе место в гражданской авиации России).