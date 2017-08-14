Начальная стоимость пакета государства в VIP-терминале «Внуково» оценена в 17,7 млн рублей

Начальная стоимость пакета государства в ОАО «Авиа-бизнес-терминал» (АБТ), операторе терминала деловой авиации «Внуково-3», утверждена в размере 17,7 млн руб., следует из распоряжения Росимущества.

Пакет, размер которого составляет 26%, планируется реализовать «путем проведения продажи в электронной форме единым лотом на аукционе с открытой формой подачи предложений о цене», говорится в распоряжении, опубликованном на сайте Росимущества в понедельник.

О том, что государство намерено выйти из капитала АБТ, стало известно в феврале, когда был опубликован план приватизации федерального имущества на 2017-2019 гг.

По данным «СПАРК-Интерфакса», на конец I квартала 2017 г. Росимущество владело 26% в уставном капитале АБТ, остальные 74% были у ООО «Внуково-альянс», структуры кипрской Corwell Finance Limited, связанной с частными собственниками аэропорта «Внуково» (предприниматели Виталий Ванцев, Андрей Скоч).

Комплекс «Внуково-3» был открыт в 2004 г. на месте бывшего ведомственного терминала Роскосмоса. Является крупнейшим центром бизнес-авиации в России и Восточной Европе, говорится на его сайте. Комплекс включает два VIP-терминала, перронный и ангарный комплексы на 250 воздушных судов, автопарковку.