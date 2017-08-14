Прибыль «Газпрома» за полугодие упала в 11 раз

Чистая прибыль головной компании ПАО «Газпром» по российским стандартам (РСБУ) за первое полугодие 2017 г. сократилась в 11 раз (до символических 17,4 млрд руб.) со 194,4 млрд руб. за январь - июнь 2016 г., свидетельствуют данные ежеквартального отчета.

По данным «Интерфакса», финансовые показатели компании мог испортить рост курса евро по отношению к российскому рублю, а также проведенная компанией переоценка основных средств, которая привела к росту амортизации, а значит, и себестоимости.