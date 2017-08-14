«Газпром» повысил оценку добычи в 2017 году

«Газпром» по итогам первого полугодия поднял оценку добычи по всему 2017 году (факт I и II квартала и план на III-IV) до 453,6 млрд куб. м, говорится в отчете монополии.

Данные отчета подтверждают и конкретизируют слова главы концерна Алексея Миллера на годовом собрании акционеров в конце июня: «Учитывая фактическую добычу первых 6 месяцев, мы прогнозируем выход к концу 2017 г. на уровень годовой добычи газа сверх 450 млрд куб. м».

Изначально план добычи утвержден на этот год в размере 430 млрд куб. м. По итогам I квартала компания подняла оценку на 442 млрд куб. м. Между тем, на данный момент за последние 12 месяцев (с августа 2016 по июль 2017 г.) добыча вышла на уровень 462 млрд куб. м.

В 2016 г. «Газпром» добыл 419,1 млрд куб. м газа.